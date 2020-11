Hospiz-Ausbildung in Schladming

SCHLADMING Hospiz steht für würdevolles Leben bis zuletzt. Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie deren Angehörige und Menschen in Trauer gehört zu den Aufgaben der Hospizbegleitung. Jeder Mitarbeiter benötigt dazu eine professionelle Ausbildung.

Hospiz-Mitarbeiter begleiten Hilfesuchende zu Hause, in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in Hospiz- und Palliativeinrichtungen. Sie schenken Zeit, hören zu und sind Gesprächspartner in so schwierigen Lebensabschnitten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 25. November 2020!