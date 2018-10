Hotel Unterhof Filzmoos sucht Rezeptionist/in

Ab kommender Wintersaison 2018/19 suchen wir für unser Hotel Unterhof Filzmoos:

1 Rezeptionist/in mit Erfahrung

(ab € 2.100,- brutto / 48h Woche mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation).

Sie lieben es, sich aktiv um das Wohl der Gäste zu kümmern, haben ein Wissen über die Umgebung und mögliche Aktivitäten in der Region. Sie arbeiten lösungsorientiert und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick, Ihre persönliche Weiterentwicklung liegt Ihnen genauso am Herzen wie die des Unternehmens?

Dann sind Sie in unserem Team herzlich willkommen.

Folgende Aufgaben erwarten Sie:

● Check in und Check out der Gäste

● Aktiver Zimmerverkauf

● Arbeiten mit dem Hotelprogramm Aida

● Diverse administrative Aufgaben

● Anfallende Arbeiten im Front Office

● Stets freundliche Gästebetreuung

Idealerweise haben Sie:

● Eine abgeschlossene Ausbildung im Hotelfach

● Bereits Berufserfahrung

● Gute Englisch Kenntnisse

● Eine zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

● Ein gepflegtes Äußeres

Freuen Sie sich auf ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld im wunderschönen Pongau.

Sie fühlen sich angesprochen und suchen eine neue Herausforderung?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie diese an Herrn Dieter Seebacher,

Tel. 06453 8225,

direktion@unterhof.at.