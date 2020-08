Hundstage – unsere Vierbeiner leiden

Während die meisten von uns sich in den Sommermonaten nach Badewetter mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen jenseits von 25 Grad Celsius sehen, bevorzugen die unsere Haustiere aber kühlere Temperaturen. Besonders Hunde leiden unter der Hitze, denn ihre Temperaturregulierung ist im Gegensatz zum Menschen wenig effizient.

Hunde sind sehr hitzeempfindlich und reduzieren bereits bei Außentemperaturen von circa 22 bis

25 Grad Celsius ihre körperliche Aktivität. Sie suchen im Freien Schattenplätze oder im Haus kühle Böden, wie etwa Fliesen, auf. Eine hohe Umgebungstemperatur ist für sie besonders gefährlich, da Hunde ihre Körpertemperatur, nicht wie wir Menschen, regulieren können. Durch ihr dichtes Fell und vor allem durch das Fehlen von Schweißdrüsen am Körper können Hunde nicht schwitzen und so ihren Körper abkühlen. Die geringe Anzahl Schweißdrüsen an der Unterseite der Pfoten und am Nasenspiegel sind für eine effektive Thermoregulation nicht ausreichend.

