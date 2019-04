Ich bin dann mal weg

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, es wird geplant, nach günstigen Schnäppchen gesucht und fröhlich drauf losgebucht. Vielen Singles allerdings bereitet die Urlaubsplanung Kopfzerbrechen. Mit wem könnten sie eine Reise machen oder sollen sie gar alleine verreisen?

Für Alleinstehende ist es nicht immer einfach, eine passende Begleitung für ihren Urlaub zu finden. Die Freundinnen sind oftmals in Beziehungen und vielen Singles widerstrebt es, mit einem Paar, quasi als drittes Rad am Wagen, in den Urlaub zu fahren. Oder die Freundin hat Kinder und damit eine völlig andere Urlaubsplanung, schließlich muss sie auf die Interessen der Sprösslinge Rücksicht nehmen. Naheliegend wäre es, wenn sich zwei oder drei Singles zusammentun und gemeinsam eine Urlaubsreise unternehmen. Das klingt einfacher, als es ist. Bloß nicht alleine verreisen zu wollen als einziger gemeinsamer Nenner, ist oft nicht genug, denn in einer relativ willkürlich zusammengewürfelten Gruppe können die Interessen weit auseinander liegen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 10. April 2019!