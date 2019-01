„Ich habe sehr viel Zeit mit dem Grundig verbracht“

SCHLADMING Das Klang-Film-Theater setzt 2019 einen Schwerpunkt auf das österreichische Musikkabarett und bringt bekannte Künstler wie die vielseitige Kabarettistin Nadja Maleh, Fritz Messner, solo wie auch im Quartett mit den „Querschlägern, und Markus Koschuh nach

Schladming. Es wird auch ein Wiedersehen mit Christof Spörk geben sowie „rotzfreche“, skurrile Dialoge mit Christof & Lollo und, und, und … Den Anfang machte am Freitag Robert Blöchl, bekannt als die eine Hälfte des Kabarett-Duos „BlöZinger“, mit seinem ersten Soloprogramm „Gute Gesellschaft“.

Blöchl wuchs in einem Triumvirat auf, was eigentlich die Regierung dreier Männer bedeutet. In seinem Fall waren es seine Mutter (sie hatte die Hosen an …), sein Opa und der Grundig – ein Schwarz-Weiß-Fernseher, der als Babysitter „immer eine offene Röhre“ für seine Fragen und Probleme hatte. Blöchls Programm ist eine Mischung aus einer fiktiven Geschichte und der Realität seines Lebens. „Ich war wirklich Ministrant, aber tatsächlich war es der Pfarrer selber, der vergessen hatte, die Kugel zu schließen und beim Weihrauchschwingen den glühenden Inhalt auf die Gottesdienstbesucher verteilte. Nicht alles ist also genau so passiert wie in meinem Programm, aber es hätte passieren können. Es ist ein Gedankenspiel.“

