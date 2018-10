Ideenwettbewerb für lebenswerte Zukunft

REGION Eine gemeinnützige Organisation sucht innovative Ideen, die unsere Zukunft lebenswerter gestalten sollen. Unter allen Projekten, die den Menschen in der Region zugute kommen, werden die besten Ideen von einer Jury ausgewählt, im Rahmen eines Kongresses vorgestellt und bei der Umsetzung unterstützt.

In rund einem Jahr ist es so weit: Am 14. September 2019 wird der Kongress „Bewusst Gemeinsam Leben“ in der SalzburgArena mit rund 3500 Teilnehmern stattfinden. Derzeit sucht die gemeinnützige Organisation „Freie Vereinigung Lebenswerte Gemeinde“ als Veranstalter nach innovativen Ideen, die unserer Gesellschaft und dem gemeinsamen zukünftigen Lebensraum zugute kommen sollen. Initiator Georg Dygruber aus Eben im Pongau erklärt: „In den kommenden sieben Monaten sammeln wir Ideen, die einzelne Gemeinden oder Städte lebenswerter machen sollen. Dazu sind Ideen, die den Tourismus betreffen, genauso gewünscht wie Projekte für Menschen in einer bestimmten Region.

