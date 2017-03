Im Gespräch mit LAZ-Leiter Gernot Stradner

Seit dem Jahr 2004 besteht das LAZ Stainach, in dem talentierte junge Fußballer von bestens ausgebildeten Trainern den ersten „Feinschliff“ für ihre weitere Karriere erhalten. Der ehemalige Fußballprofi Gernot Stradner ist als Ausbildungsleiter hauptverantwortlich für 70 Jugendliche von elf bis 13 Jahren, die hier auf eine Fußball-Laufbahn vorbereitet werden. Der gelernte Fotokaufmann Stradner ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Buben (8) und eines Mädchens (12), wohnt mit seiner Familie in Aigen und ist beruflich als Masseur in der Kuranstalt Bad Mitterndorf tätig. EnnsSeiten- Redakteur Franz Mayer sprach mit Gernot Stradner.

Gernot, Du bist seit zwei Jahren Ausbildungsleiter im LAZ Stainach. Was sind deine Aufgaben?

Meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, die talentiertesten Kinder aus dem Bezirk in das Landes-Ausbildungszentrum zu bringen und diese bestmöglich auszubilden und zu fördern, um so die idealen Grundlagen für den späteren Besuch einer Akademie zu schaffen. Auch die Erstellung sämtlicher Trainingspläne fällt in meine Kompetenz, ebenso das Scouting.

