Im Gespräch mit Sabrina Simader

Mit der Muttermilch aufgesogen hat Sabrina Wanjiku Simader den Alpinen Skisport nicht und dass sie das Rennläufer-Gen seit Geburt in sich trägt, ist ebenso auszuschließen. Denn die am 13. April 21 Jahre alt gewordene junge Dame stammt – worauf auch ihr zweiter Vorname hinweist – aus Afrika. Aber, geboren in Kilifi im Südosten des afrikanischen Staates Kenia, 80 Kilometer nördlich des berühmten Surf- und Badeparadieses Mombasa, kam sie bereits als Dreijährige nach Österreich. Genau gesagt nach St. Johann am Wimberg im oberösterreichischen Mühlviertel. Wo sie bereits im ersten Winter am Skihang ihres Stiefvaters, der dort einen Lift betrieb, erstmals auf zwei Brettern stand. Und von Beginn an von diesem Sport begeistert war und sich, von Ehrgeiz getrieben, gleich die höchsten Ziele setzte. Von Olympischen Spielen und Weltcup-Siegen träumte das Volksschulkind, das – gefördert und unterstützt von seinen Eltern – auch bald die ersten Erfolge verzeichnen durfte.

