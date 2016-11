IM GESPRÄCH mit Max Hauke

Die letzten intensiven Vorbereitungen auf die kommenden Aufgaben laufen: der 24-jährige Max Hauke aus Liezen, Mitglied des österreichischen Langlauf B-Kaders und zehnfacher österreichischer Meister, geht mit viel Optimismus in den kommenden Winter.

Nachdem er in der vergangenen Saison, bedingt durch eine langwierige Krankheit kaum Wettkämpfe bestreiten konnte, ist der sympathische Ennstaler, der bereits 2011 als Neunzehnjähriger bei der Nordischen Weltmeisterschaft in Oslo (Norwegen) Platz 14 im Teamsprint erreichen konnte, mit umso mehr Motivation und Begeisterung bei der Sache. Der Absolvent des Skigymnasiums Stams, der mit 15 Jahren seinen ersten Staatsmeistertitel erringen konnte und in der Saison 2011/12 in den A-Kader berufen worden war, hat bei allen Herbst-Tests des ÖSV im September (Sprint, Schub-Rennen, 15 km Skating und 3000m Lauf) seine bestehenden persönlichen Bestmarken pulverisiert, ein sicheres Indiz für seine tolle Fitness. Mitverantwortlich dafür waren sicherlich auch die vier Höhentrainingslager (Juni/August/Oktober/November) in Livigno in der Lombardei (Italien), wo die Basis für optimale körperliche Voraussetzungen geschaffen wurde. Nichts spricht also dagegen, wieder an die Erfolge vergangener Jahre anzuschließen und in den A-Kader zurückzukehren. Schließlich steht in diesem Winter auch eine Weltmeisterschaft am Programm. Vom 22. Februar bis 5. März wird in Lahti (Finnland) die hundertste WM der Nordischen ausgetragen. EnnsSeiten-Sportredakteur Franz Mayer führte mit Hauke ein Interview:

