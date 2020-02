Immobilienspekulanten nutzen gesetzliche Schlupflöcher

Das Interesse an Ferienwohnungen rund um die alpinen Skigebiete in Österreich ist nach wie vor hoch. Vielen Ferienregionen geht das bereits zu weit und mittlerweile wird versucht, mit gesetzlichen Bestimmungen gegen Investoren und Kaufinteressenten aufzutreten.

Vor allem der Errichtung von Zweitwohnungen wird der Kampf angesagt, doch in der Steiermark fehlen die erforderlichen gesetzlichen Instrumentarien, um deren kontinuierlichen Ausbau Einhalt zu gebieten. In Salzburg ist man hier schon weiter, vor Kurzem wurden verschärfte gesetzliche Regelungen geschaffen, um die Flut an Zweitwohnungen einzudämmen und auch in Tirol wurden Maßnahmen ergriffen.

