Innovatives Bauprojekt für „JUNGES WOHNEN“ geht in die zweite Runde

FILZMOOS Der erste Mietkomplex für „Junges Wohnen“ wurde erst kürzlich fertig gestellt. In ein paar Monaten wird der Spatenstich für einen zweiten Wohnbau gesetzt.

Vor wenigen Tagen wurde ein besonderes Bauprojekt in Filzmoos fertig gestellt: Ein Mietkomplex mit insgesamt vier Mietwohnungen, der jungen Einheimischen ab sofort eine kostengünstige Wohnmöglichkeit bietet. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, hochwertige Mietwohnungen zu moderaten Preisen für junge und junggebliebene Filzmooser zu schaffen. Wohnen wird für jüngere Menschen zunehmend zum Luxus – viele haben mittlerweile Schwierigkeiten, eine den finanziellen Möglichkeiten entsprechende Wohnung zu finden. Mit diesem Bau hat die Lüden GmbH in Filzmoos eine neue Richtung eingeschlagen. Im April 2018 wird man ein weiteres Bauprojekt in Angriff nehmen“, erklärt ein Gesellschafter der Firma Lüden GmbH. Geplant ist ein weiteres Haus, das neben den ersten Wohnungen (Ortsteil Neuberg, abseits der Filzmooser Landesstraße, in der Nähe des Kirchgasshofes) gebaut wird und mit etwas größeren Wohnungen Platz für junge Familien bieten soll. „Die vier Wohnungen mit einer Größe von ca. 70 bis 95 m werden ebenfalls im modernen Landstil errichtet und wiederum primär an Einheimische vergeben. Etwas geräumigere Wohnungen (Kauf oder Miete) als im ersten Komplex werden kostengünstiges Wohnen für junge Familien möglich machen“, ergänzt der Gesellschafter der Baufirma. Zudem legt die Firma Lüden GmbH darauf Wert, die neuen Bauten an die örtliche Architektur anzupassen. Schlüsselübergabe an die Mieter des ersten Komplexes war am 10. November. Im zweiten Mietkomplex, der Mitte November 2018 fertiggestellt werden soll, ist noch eine Wohnung im Erdgeschoss frei. „Interessierte dürfen sich möglichst bald per Email an

luedengmbh@gmail.com melden“, ergänzt der Gesellschafter der Baufirma und freut sich gemeinsam mit den künftigen Mietern und Bürgermeister Johann Sulzberger auf den nächsten Spatenstich.

Eva-Maria Nagl