Internationaler Handelspreis für kleinen Betrieb

RADSTADT/BIELEFELD Das Spielwarenfachgeschäft Oppen-eiger aus Radstadt erhielt den internationalen Handelspreis EK Passion Star. 80 Betriebe aus Österreich, Deutschland und Belgien stellten sich dieser Herausforderung.

Erst zum Ende des vergangenen Jahres wurde das Spielwarenfachgeschäft der beiden jungen Unternehmer Daniel und Eva Oppeneiger zum Spielwarenfachgeschäft des Jahres 2015 innerhalb Österreichs und Deutschlands gewählt. In der Vorwoche kletterten die beiden auf der Erfolgsleiter noch einmal um eine Stufe hinauf. Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung auf dem Messegelände in Bielefeld (D) erhielten sie einen von vier EK Passion Stars verliehen. „Die Freude über das Erreichte ist riesig, teilnahmeberechtigt waren Händler der Sparten Mode, Schmuck, Haushaltswaren, Elektro, Papier und Schreibwaren, Geschenkartikel und Spielwaren“, verrät Eva Oppeneiger…

