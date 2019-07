Interview mit Race Across America-Teilnehmer Markus K. Brandl

Als erster Sportler aus dem Bezirk Liezen hat der 41-jährige Extrem-Radler Markus K. Brandl aus der Gemeinde Mitterberg-St. Martin am Race Across America teilgenommen, dem härtesten Radrennen der Welt. Von Oceanside in Kalifornien an der Westküste bis Annapolis im Bundesstaat Maryland an der Ostküste ging es über rund 5000 Kilometer (52000 m Höhendifferenz) quer durch den nordamerikanischen Kontinent. Zwölf Bundesstaaten, drei große Gebirgszüge (Sierra Nevada, Rocky Mountains, Appalachen) waren dabei zu überwinden, vier der größten Flüsse (Colorado, Mississippi, Missouri und Ohio) wurden überquert und Natur-Reservate, wie die Mojave-Wüste und das Monument Valley, befahren. Wer diese Aufgabe bewältigt und das Rennen beendet hat, geht in die Sportgeschichte ein.

