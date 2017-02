Ist’s zu Lichtmess licht, geht der Winter nicht

„Zu Weihnachten um an Hahntritt, zu Neujahr um an Mannerschritt, zu Dreikinig um an

Hirschensprung und zu Lichtmess um a ganze Stund!“

Seit dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger und am 2. Februar, zu Mariä Lichtmess, dauert der Tag bereits eine Stunde länger. Die finstere Zeit, die zu Allerheiligen beginnt und wie keine andere von Festen, Brauchtum und Symbolik geprägt ist, geht damit zu Ende. Das bäuerliche neue Jahr beginnt, in früheren Zeiten wurde nun das Spinnrad wieder in die Ecke gestellt, ab jetzt gab es anderes zu tun. Der Ausspruch „Lichtmess – spinn vergess, ´s Radl hinter die Tür, die Hacke hierfür!“ erinnert an diese Zeit. Und traditionellerweise wurde nun der Christbaum entsorgt und das Kripperl weggeräumt.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 1. Februar 2017!