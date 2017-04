It’s easy when it’s fun

SCHLADMING Am Freitag zeigten die dritten und vierten Klassen der Volksschule bei der Abschlussveranstaltung des Englischprojekts „English for everyone“ in beeindruckender Weise ihre Lernerfolge.

Eine Woche lang wurden die 89 Kinder von Native Speakers in englischer Sprache unterrichtet. „Learning is easy when it’s fun“ – Lernen ist leicht, wenn es Spaß macht, das ist das Motto von ABCi, einer Initiative des English Teacher Training College, das Junglehrer aus Großbritannien, Amerika, Irland, Australien und anderen englischsprachigen Ländern für Englischprojekte an Schulen vermittelt. „Wir machten mit den Kindern Sprachspiele, Rollenspiele und ein klein bisschen Grammatik“, erklärte Melissa, die wie alle anderen Native Speakers kein Deutsch spricht. Verständigungsschwierigkeiten gab es dennoch keine, die Kinder hatten großen Spaß an dieser Form des Unterrichts und nach eigenen Angaben haben sie dabei auch viel gelernt. Davon konnten sich auch die Eltern bei der Abschlussaufführung überzeugen und zeigten sich von den großen Fortschritten begeistert. „Phantastisch, sensationell viel gelernt“, waren sie sich einig.

