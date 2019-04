„Jede Bäuerin ist eine Managerin“

Ein neues Schulfach, die Zukunft der Pflege sowie eine Herkunftskennzeichnung für mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit standen heuer im Mittelpunkt des Bundesbäuerinnentages. Die Schlüsselfunktion der Bäuerinnen in der Gesellschaft und der bäuerliche Familienbetrieb als Zukunftsmodell waren ebenso Thema.

Da Kompetenzen zu den Themen Essen und Haushalt nicht mehr automatisch an die nächste Generation weitergegeben werden, sind Österreichs Bäuerinnen seit mehr als 20 Jahren in Schulen aktiv. Dass Kinder und Jugendliche zunehmende Defizite im Umgang mit wertvollen Lebensmitteln aufweisen, wertet Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann als alarmierendes Zeichen: „Es fehlt an Wissen, wo Lebensmittel herkommen und wie sie zu einem wertvollen Essen verarbeitet werden. Außerdem wird in den Medien oft ein romantisches Bild vom Leben auf dem Bauernhof vermittelt.“ Daher ist für sie und viele Bäuerinnen ein eigenes Schulfach, welches sich mit dem Thema Ernährungs- und Konsumbildung beschäftigt, dringend notwendig. Schwarzmann sieht dieses geforderte Schulfach als Gegenstück zum Bildungsschwerpunkt Digitalisierung. So sollen den Schülern bald wichtige ökologische, ökonomische und soziale Lehrinhalte rund um Ernährung und Haushaltsführung vermittelt werden. „Sicherheit und Vertrauen in heimische Lebensmittel brauchen Transparenz und Glaubwürdigkeit. Ziel muss es sein, den Konsumenten von morgen den Mehrwert regionaler österreichischer Lebensmittel und wichtige Alltagskompetenzen nahezubringen“, so Schwarzmann.

