Jedes zweite Jahr Weltcup in Zauchensee

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE Künftig werden alle zwei Jahre die Weltcupskirennen in Zauchensee ausgetragen. Geschäftsführerin Veronika Scheffer freut sich über die positive Nachricht.

Die Weltcupskirennen werden künftig alle zwei Jahre in Zauchensee stattfinden. Das nächste Mal ist es mit Abfahrt und Super-G am 11. und 12. Jänner 2020 so weit. „Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des Österreichischen Skiverbandes, alle zwei Jahre die Damen-Weltcup-Speedbewerbe im Jänner alternierend mit St. Anton nach Altenmarkt-Zauchensee zu vergeben. Neben dem immensen touristischen Werbewert einer Weltcupveranstaltung in der Zielgruppe Skifahrer ist es auch für eine perfekte Organisation wichtig, laufend Veranstaltungen zu organisieren, da auch hier jährliche Veränderungen und Anpassungen passieren“, freut sich Veronika Scheffer, Geschäftsführerin Zauchensee Liftgesellschaft. Wenn 2020 die besten alpinen Skirennläuferinnen nach Altenmarkt-Zauchensee kommen, darf man hier das 40-jährige Jubiläum feiern, denn im Jahre 1980 wurden Abfahrt und Slalom an diesem Ort zum ersten Mal ausgetragen. In den 80er-Jahren wurden die Rennen noch auf der Gamskogel-Ost-Abfahrt ausgetragen. Seit 1990 vom Gamskogel durch das Kälberloch. Heute zählt die Kälberlochstrecke zu den anspruchsvollsten Strecken im Damen-Weltcup.