Johanna Erhart Staatsmeisterin

Grandioser Saison-Einstieg für die 21-jährige Johann Erhart aus Schladming: gleich beim ersten Bewerb dieses Winters, der „Schönleiten-Trophy“ in Viehhofen (Salzburg), in deren Rahmen die Österreichischen Sprint-Meisterschaften im Skibergsteigen ausgetragen wurden, distanzierte sie ihre Konkurrenz deutlich.

Die Top-Athletin, die in Salzburg Rechtswissenschaften studiert und im Sommer permanent bei Triathlons in den Toprängen etabliert ist, betreibt immerhin erst seit zwei Jahren diesen Sport. Die Sprint-Disziplin wurde erst vor zwei Jahren ins Programm genommen, kommt aber bei den Sportlern besonders gut an, wie die Verdoppelung der Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr unterstreicht. Über 80 drängten sich am Start eines 100 Höhenmeter umfassenden Rundparcours’ mit einem Aufstieg (inklusive Tragepassage) und einer steilen Abfahrt mit Richtungstoren. Bei den Herren holte sich der Tiroler Martin Weißkopf aus Prägraten den Titel und wiederholte damit seinen Vorjahressieg.

