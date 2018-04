Josef Köberl agiert eiskalt

Manche mögen’s heiß, andere wiederum bevorzugen es eher kalt. Sogar extrem kalt, ja eisig. Zu letzterer Sorte gehört der 41-jährige Josef Köberl aus Grundlsee, der sich dem „saukalten“ nassen Element mit Leib und Seele verschrieben hat. Aufgewachsen nahe am Wasser, was Wunder, dass man da eine besondere Affinität zu diesem entwickelt. Doch der heimatliche See im Salzkammergut, bekannt als einer der kältesten in den Alpen, war ihm immer schon ein wenig zu warm. Und wurde es immer mehr, je gestählter sein Körper durch die vielen verschiedenen sportlichen Aktivitäten, denen er sich verschrieben hatte, nach Abkühlung verlangte. Da bot sich mit dem „Winter Swimming World Cup“ das willkommene Betätigungsfeld für den nun seit 2008 in Wien lebenden Steirer.

