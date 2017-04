Jugendbeirat startet mit zwei Projekten in seine erste Periode

GESÄUSE Der GRAWE sidebyside Jugend-Beirat des Nationalparks Gesäuse hat sich formiert und besteht vorerst aus Teresa Garstenauer, Sabrina Leitold, Jasmin Maunz, Anja Gruber, Nora Landl und Fabian Gruber.

Alle sechs Mitglieder stammen aus der Region des Gesäuses und teilen ihr Interesse für Natur und ihr Engagement für die Gesellschaft. Nora Landl, die Sprecherin des Jugendbeirates, ist mit Elan bei der Sache: „Ich freue mich mit gleichgesinnten, engagierten Leuten an umweltorientierten Projekten, die wir zusammen beschlossen haben, arbeiten zu können. Es ist uns ein Anliegen, die Aufmerksamkeit weiter auf den Naturschutz und nachhaltige Projekte zu lenken und somit das Bewusstsein der Bevölkerung für die Natur zu schärfen.“ Eines von zwei Projekten soll Beschäftigungsmöglichkeiten für in Admont untergebrachte jugendliche Flüchtlinge bringen. Gemeinsam will man den Nationalpark beim Neophyten-Management helfen und somit direkte Naturschutzarbeit leisten. Ein zweites Projekt lenkt die Aufmerksamkeit der Nationalpark-Besucher auf Insekten und andere kleine Lebewesen, insbesondere jene, die im Gesäuse endemisch sind, also nur hier vorkommen. Dazu wird der Jugendbeirat einen Fotowettbewerb ausloben. Übrigens: wer im Jugendbeirat mitmachen will, muss zwischen 15 und 29 Jahre alt sein und kann sich beim Nationalpark unter office@nationalpark.co.at mit dem Stichwort „Jugend-Beirat“ melden.