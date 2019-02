Jugendliche bereiten sich auf Jugendlandtag vor

LIEZEN 16 Jugendliche aus dem Bezirk Liezen diskutierten vergangenen Freitag über die Infrastruktur im Bezirk, den öffentlichen Verkehr, die Krankenhäuser und die Aufwertung der Lehre. Sie nahmen am Vorbereitungstreffen zum Jugendlandtag teil.

Sagen, was Sache ist und gehört werden. Das wünschen sich viele Jugendliche. Beim Jugendlandtag am 1. März in Graz können sie das. Für alle Interessierte aus dem Bezirk gab es ein Vorbereitungstreffen im Gemeindeamt in Liezen. 14 Mädchen und zwei Burschen zwischen 16 und 20 Jahren nahmen daran teil.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 30. Jänner 2019!