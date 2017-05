Jungdarsteller begeistern mit eigener Musicalproduktion

ÖBLARN Kinder und Jugendliche aus der Region erarbeiteten ein komplettes Musical – angefangen von der Ideenfindung bis zur Inszenierung. Vergangenen Donnerstag fand die Premiere statt.

Eindrucksvoll, dynamisch, am Puls der Zeit und gefühlvoll waren die Jungdarsteller, begeistert, fasziniert und berührt die Zuseher. So lassen sich die beiden Musicalaufführungen der Singspiel-Gruppe in einem Satz beschreiben. Diese fanden vergangenen Donnerstag (Premiere) und Freitag im Kunst- und Kulturhaus Öblarn statt. Weitere Aufführungen gibt es Donnerstag am Vormittag und Freitag abends. Das Musical „SIGI“ erzählt die Geschichte eines Mädchens sowie ihrer Mitschüler und bringt brandaktuelle Themen wie Mobbing, Integration und Versöhnung auf die Bühne. Auch der Konflikt zwischen Lehrer und Schüler sowie das leidige Thema Smartphone dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Eine Plattform für Musikbegeisterte

„Singspiel“ ist ein LEADER-Projekt der Marktgemeinde Öblarn in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturhaus Öblarn. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Theaterluft zu schnuppern und bei einer Musicalproduktion von Anfang an dabei zu sein. „Die Kids haben den Titel ihres Musicals selbst gewählt, Themen bearbeitet, die ihnen am Herzen liegen, Texte dazu geschrieben, Musikstücke ausgewählt und für die Inszenierung geprobt – monatelang. Drei Coaches unterstützten sie dabei“, erklärte der Projektleiter Stefan Klinglhuber. Sowohl die Jungdarsteller als auch ihre Eltern sowie die Zuhörer waren von diesem Projekt und natürlich auch den Aufführungen begeistert. „Ich bin nächstes Jahr sicher wieder dabei. Ich freue mich schon jetzt auf die Proben“, sagte beispielsweise „SIGI”, die Hauptdarstellerin des Abends. Die Eltern freuten sich über das Engagement des Teams und das Ergebnis monatelanger Arbeit und auch von Seiten des Öblarner Bürgermeisters Franz Zach gab es bei der Premiere ein großes Lob: „Also um die Jugend von heute müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Diese Aufführung hat gezeigt, was sie drauf haben, wenn man ihnen nur eine Plattform dafür gibt. Ich bin einfach nur begeistert und freue mich schon jetzt auf nächste Inszenierungenen.“ Diese wird es auch geben – im kommenden Schuljahr, wenn „Singspiel“ mit einem neuen Stück in die zweite Runde geht. Musicalbegeisterte Jugendliche können sich schon jetzt dafür anmelden. Alle Infos unter www.kultur.st.

Sarah Hofbauer