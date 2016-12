Junge Ideen braucht das Land

BEZIRK Das Netzwerk Zukunftsraum Land animiert junge Leute dazu, sich für die ländliche Region zu engagieren und initiierte den Ideenpreis „Junge Ideen fürs Land“. Die LEADER Region Ennstal-Ausseerland belohnt tolle Ideen aus unserer Region mit zusätzlichem Preisgeld

Wie können gerade am Land neue Arbeitsplätze und damit Verdienstmöglichkeiten geschaffen werden? Wie können Umwelt und Ressourcen am Land geschützt werden? Wie können die Lebensqualität und das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen am Land verbessern? Mit diesen Fragen wendet sich das Netzwerk Zukunftsraum Land an alle jungen Leute, die sich für ländliche Regionen engagieren wollen. Sie sollen Probleme erkennen, anpacken und kreative Lösungen für ländliche Regionen finden und damit die eigene Zukunft aktiv mitgestalten.

