Kärntner gewinnt Steiralauf

Der Kärntner Fabian Kattnig aus St. Jakob im Rosental holte sich den Tagessieg beim 38. Internationalen Steiralauf in Bad Mitterndorf in der Königsdiziplin über 50 Kilometer Skating in der Zeit von 2:17,15 Stunden.

Der für die Sportunion Rosenbach an den Start gehende Kattnig, Mitglied der Trainingsgruppe II im ÖSV, hat vor exakt zwei Wochen seinen 23. Geburtstag gefeiert und machte sich damit ein verspätetes Geschenk. Eine Woche zuvor landete er in der Ramsau bei den Österreichischen Meisterschaften auf Platz 19 in der Verfolgung und Rang 17 im Klassischen Bewerb. Hinter Kattnig wiederholte der Grazer Hannes Zeichen seinen zweiten Platz vom Vorjahr, Dritter wurde Roland Galler aus Abtenau in Salzburg. Auf Position fünf klassierte sich der Bad Mitterndorfer Harald Lemmerer, der seine internationale Karriere als Nordischer Kombinierer kürzlich beendet hat, aber die Latten nochmals aus dem Keller holte. Ausgezeichneter Siebenter wurde der Weltklasse-Mountainbiker Wolfgang Krenn aus Weißenbach bei Liezen.

