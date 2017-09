Karriere mit Lehre – die BuK.li informiert

LIEZEN Was tun nach dem neunten Schuljahr? Oft stellt die geeignete Berufswahl oder die entsprechende Ausbildung Eltern und Jugendliche vor eine große Herausforderung.

Die Berufs- und Karrieremesse für die Bildungsregion Liezen, kurz BuK.li, bietet deshalb auch heuer wieder an drei Terminen in Liezen, Bad Aussee und Gröbming eine Orientierungshilfe an. 140 Aussteller, darunter regionale Unternehmen, Schulen und Institutionen, informieren dabei über den Arbeitsmarkt, über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie über Berufe in der Region.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 13. September 2017!