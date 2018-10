„Kein Tag ohne meinen Garten!“

IRDNING Der heurige Gartenbewerb des Landmarktes ging in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Gröbming bereits erfolgreich über die Bühne. Einladende Gärten der Region für junge und junggebliebene Generationen sowie das Thema „Lebensraum Garten“ standen diesmal im Mittelpunkt. Trude Schwaiger aus Irdning – Jury-Mitglied, Gartenliebhaberin und Kräuterpädagogin – interessierte sich bereits als kleines Mädchen für die wertvollen Schätze der Natur.

Es schien in den letzten Jahren fast ein wenig aus der Mode gekommen zu sein, sich mit Heilpflanzen, die in unmittelbarer Nähe gedeihen, auseinanderzusetzen. Dabei war es in früheren Zeiten gang und gäbe, bei Wehwehchen die reichhaltige, kostenlose Naturapotheke zu beanspruchen. Die Tendenz geht heute aber glücklicherweise wieder in eine andere Richtung: Kurse über das Herstellen verschiedener Natur-Tinkturen, -Tees oder -Cremen füllen sich, altes Naturkunde-Wissen findet auch bei den Youngsters wieder Anklang und Hildegard von Bingen ist definitiv wieder in.

