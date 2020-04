Kein Zuckerschlecken für unsere Gesundheit

Laut aktuellen Studien essen wir viel zu viel Zucker und gefährden damit unsere Gesundheit enorm. Wie man seinen Zuckerkonsum in den Griff bekommt, erklärt eine Expertin aus der Region.

Vor Kurzem fand der erste Zuckergipfel der Lebensmittelbranche in unserem Land statt. Anlass gaben die aktuellen und besorgniserregenden Zahlen: Pro Kopf konsumieren die Österreicher rund 33 Kilogramm Zucker pro Jahr! Eine Dosis, die weit über dem empfohlenen Wert liegt. Nachdem jedoch sieben von zehn Personen den persönlichen Zuckerkonsum einschränken wollen, appelliert man nun an alle Händler, die Lebensmittelindustrie sowie an die Politik, gemeinsam gegen das süße Ernährungsproblem in Österreich vorzugehen. Im Rahmen des Zuckergipfels wurden neueste medizinische Erkenntnisse zu diesem Thema präsentiert.

