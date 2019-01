Kinder, wie die Zeit vergeht

Haben Sie auch das Gefühl, dass die Jahre immer schneller vergehen? Ein Phänomen, das übrigens mit zunehmendem Alter immer schlimmer wird.

So ein Jahr scheint wie im Flug zu vergehen, Silvester, Ostern, Geburtstag und schon kommt wieder Weihnachten. Oder wie es ein Onkel von mir mal treffend erklärte, zwei Mal Sex und das Jahr ist um … Psychologen haben übrigens herausgefunden, dass für Teenager die Zeitspanne von zehn Jahren vom Gefühl her am längsten dauert. Also ausgerechnet die Phase, in der Pickel, der erste Liebeskummer und immer schwieriger werdende Eltern einem die Laune vermiesen, dürfen wir gefühlt am längsten auskosten. Und seien wir mal ehrlich, erst in der Erinnerung verklären sich diese Jahre zu den besten unseres Lebens. Erstmals tritt das Phänomen, dass die Zeit verfliegt, bei jungen Erwachsenen auf. Allerdings bei weitem noch nicht so ausgeprägt wie bei älteren Erwachsenen, denen fehlt oftmals sogar die Zeit für ein anständiges Burn Out. Richtig schlimm wird es aber anscheinend in der Pension – zumindest an der Supermarktkasse hat es diesen Anschein.

