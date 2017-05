Kindercup startet erfolgreich

Am vergangenen Sonntag wurde im Rahmen des Altstadt-Kriteriums in Rottenmann auch bereits der erste Bewerb des neu geschaffenen Obersteirischen Kinder-Cups durchgeführt.

Schon Tage zuvor durften sich die jungen Radsportler Tipps aus berufenem Mund geben lassen. Mountainbike-Star Wolfgang Krenn aus Weißenbach bei Liezen, der als Rad-Botschafter die Patronanz über diese Renn-Serie der Jüngsten übernommen hat, machte in Trieben eine Ausfahrt mit den Kindern und gab dabei wertvolle Ratschläge. Und die wurden beim Rennen auch schon umgesetzt, an dem 50 Kinder teilnahmen und mit Freude und Engagement ihre verschiedenen Strecken in Angriff nahmen. Von den Jüngsten am Laufrad (Sieger Jonas Hell) bis zur Klasse U 16 wurde eifrig in die Pedale getreten, als Belohnung für die Kinder gab es eine Urkunde.

Supertalent Tobias Rettenegger

Eine Talentprobe legte der erst elfjährige Tobias Rettenegger vom RC ARBÖ Trieben ab, der in der Klasse U 13 mit seinen älteren Konkurrenten mitmischte und an fünfter Stelle landete. Der Junge kommt aus einer bekannten Radsport-Dynastie und hat damit die Feuertaufe in seinem ersten Lizenz-Rennen mit Bravour bestanden. Der Kindercup wird am 24. Juni in Oppenberg seine Fortsetzung finden. Erfreut darüber, dass dieser Nachwuchsbewerb so gut ankommt, zeigte sich Kindercup-Organisationsleiter und „Vater der Ergo School Race“, Benedikt Oswald:

„Ich finde es toll, dass so viele Kinder beim Auftakt dabei waren.“

