Kindern wird eine Freizeitmöglichkeit genommen

SCHLADMING Der Schladminger Spielplatz ist aus Haftungsgründen gesperrt. Kinder und Eltern sind verärgert – vor allem dann, wenn die Witterungsverhältnisse einen Spielplatz-Besuch zulassen würden.

Sonne und Temperaturen über 13 Grad lockten vergangene Woche viele Menschen ins Freie. Auch Lena (Name von der Redaktion geändert) wollte ihre Freizeit im Freien verbringen und verabredete sich mit ihren Freundinnen am Spielplatz in Schladming. Als sie dort ankamen, staunten sie nicht schlecht. Der Spielplatz war gesperrt und sollte das während der Wintermonate auch so bleiben. Auf einem dort angebrachten Schild steht: Aus Haftungsgründen ist der Spielplatz in den Wintermonaten gesperrt. Verärgert zog Lena mit ihren Freundinnen wieder ab. Was sollten sie jetzt machen? Jeden Tag spazieren gehen ist fad, zum Skifahren haben sie, wenn alles noch so grün ist, keine Lust, eislaufen kann man auch noch nicht und radfahren war ihnen doch ein wenig zu kalt. Sie hätten sich so auf einen lustigen Nachmittag am Spielplatz gefreut. Anstatt dessen, saßen die Freundinnen nun gemeinsam im Zimmer, quatschten ein wenig und spielten mit ihren Handys. Eine verärgerte Mutter erzählt außerdem: „Mein Kind geht in die Nachmittagsbetreuung. In den Jahren davor, haben sie zwischendurch immer auf dem Spielplatz neben der Volksschule gespielt. Das ist jetzt nicht mehr möglich.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 30. November 2016!