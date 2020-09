Klang-Film-Theater wieder geöffnet

SCHLADMING Nach der Sommerpause startete das Klang-Film-Theater am Samstag mit dem Grazer Kabarettistinnen-Duo „Flüsterzweieck“ in den Herbst.

Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger gründeten Flüsterzweieck im April 2009 und kreierten von Beginn an ihren eigenen Stil, in dem sie Elemente aus dem absurden Theater, dem Kabarett und der zeitgenössischen Performance vermischten. Flüsterzweieck lassen sich nicht in eine Schublade einordnen. „Die Gewinnerinnen des Grazer Kleinkunstvogels 2009 beziehen ihren hohen Unterhaltungswert […] aus den eigentümlichen, teils schmerzhaft authentischen, teils absurd und dadaistisch verfremdeten Dialogen von über zwei Dutzend höchst unterschiedlichen Frauenfiguren“, schrieb Peter Blau für kabarett.at über das Duo. Und wenn die beiden nicht mit ihrem Kabarettprogramm auftreten, schreiben sie. Haidacher arbeitet aktuell an ihrem ersten Roman und Stabinger schreibt Drehbücher und szenische Texte, unter anderem für die aktuelle Revue von Michael Niavarani im Kabarett Simpl.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 16. September 2020!