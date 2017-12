Klimawandel-Anpassung bleibt keinem erspart

AIGEN IM ENNSTAL „Die Anpassung an den Klimawandel bleibt keinem erspart“, weiß Natalie Prüggler von der Initiative KLAR!Zukunftsregion Ennstal. Gemeinsam mit den bislang sechs Ennstaler KLAR! Gemeinden sowie regionalen Akteuren, Experten und Interessensvertretern erarbeitete sie deshalb zahlreiche für die Region maßgeschneiderte Klimawandel-Anpassungs- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen.

Vergangenen Mittwoch stellte sie im Sitzungssaal der Gemeinde Aigen dem interessierten Publikum jene Maßnahmen vor, die in den kommenden beiden Jahren in den Mitgliedsgemeinden in Kooperation mit regionalen und nationalen Partnern umgesetzt werden sollen. Insgesamt wurden 13 Maßnahmen für die vier Schwerpunktbereiche Katastrophenschutz & Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus & Naherholung sowie Bildung erarbeitet. So ist etwa eine Baumartenampel sowie die Errichtung von drei Demo-Wäldern und Lehrpfade für Exkursionen geplant. Ziel ist die Aufklärung über die Herausforderung des Klimawandels im Wald und möglicher Anpassungsmaßnahmen. Außerdem soll für alle Bürger und Gemeinden ein Notfall-Infoblatt erstellt werden, dass diese im Bedarfsfall – etwa bei Hochwasser – schnell zur Hand haben. Die Kofinanzierung der Beschattung sowie die Errichtung von Trinkbrunnen in Kindergärten, aber auch auf öffentlichen Plätzen und ein Erlebnis-Fest zum Angreifen und Staunen, das Anfang Mai für Bildungseinrichtungen und Privatpersonen am Gelände der Lehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein geplant ist, sind weitere Kernpunkte. Die Umsetzung der Maßnahmen soll ab April 2018 erfolgen.

