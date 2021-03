Kohlmayr bald im Studierendenparlament ?

GRAZ Der Ennstaler und Ex-Landesschulsprecher Martin Kohlmayr ist auf bestem Kurs in das Studierendenparlament. Bei der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung der jungen liberalen Studierenden – JUNOS landeten zwei Steirer auf sehr aussichtsreichen Plätzen. Einer davon ist der Irdninger Martin Kohlmayr.

„Es freut mich wahnsinnig, für die JUNOS Studierenden auf dem fünften Listenplatz ins Rennen gehen zu dürfen. So bekommen die Fachhochschulen und der ländliche Raum eine starke Stimme in der ÖH Bundesvertretung“, freut sich der Ex-Landesschulsprecher Martin Kohlmayr, der an der Fachhochschule Joanneum als Spitzenkandidat für die JUNOS antritt und am Standort Kapfenberg studiert.

