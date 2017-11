Kommunale Intelligenz – was ist das?

ENNSPONGAU Ein Begriff, der in der Region in letzter Zeit häufig zu hören war, lässt Fragen auftauchen: Was kommunale Intelligenz tatsächlich bedeutet.

Der Hirnforscher Gerald Hüther beschäftigt sich schon lange mit kommunaler Intelligenz. Für ihn sind Kommunen das, was früher einmal die Großfamilien waren – nämlich Erfahrungsräume, in denen Kinder und Erwachsene die wichtigsten sozialen Kompetenzen erwerben. Dadurch können gemeinsame Probleme bewältigt, kreative Potenziale ausgeschöpft und das Lebensumfeld aktiv mitgestaltet werden. Laut dem Hirnforscher können nur hier Begabungen entdeckt werden, Menschen ihre eigenen Ideen einbringen und so ein wertgeschätzter Teil der Gemeinschaft werden. Georg Dygruber von der „Lebenswerten Gemeinde” aus Eben im Pongau setzt aktuell neue Ziele für die sogenannte kommunale Intelligenz in der Region: „Man versteht darunter die Intelligenz eines Dorfes, einer Gemeinde oder eben aller Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Und zwar ist es die besondere Art des Miteinanders, wo einander geholfen wird, in die persönliche Kraft zu kommen, um eigene Fähigkeiten im Sinne der Gemeinschaft wirken zu lassen. Intelligent ist dabei das Zusammenarbeiten anstatt sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen.“

