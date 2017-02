Kostüme, Krapfen & Co – woher kommt eigentlich der Fasching?

In vielen Gegenden des deutschsprachigen Raums spricht man von der fünften Jahreszeit und einem kulturellen Höhepunkt im Jahr. Wenn sich Groß und Klein tage- oder sogar wochenlang verkleiden und im buntem Treiben zahlreicher Feierlichkeiten und Feste wortwörtlich zum Narren machen, ist vom Fasching bzw. Karneval die Rede

Eine altbabylonische Inschrift aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. gibt Kunde davon, dass erste Vorläufer des Faschings bereits vor 5000 Jahren in Mesopotamien von urbanen Kulturen gefeiert wurden. „Die derzeit älteste bekannte literarische Erwähnung der ,fasnaht‘ selbst hingegen findet man in einem auf das Jahr 1206 datierten Teil des Parzival des Minnesängers Wolfram von Eschenbach, in dem die Burg des Grafen von Hirschberg-Dollnstein zum Schauplatz grotesker Spiele und Tänze wurde. Deshalb reklamiert die bayrische Marktgemeinde Dollnstein, die Wiege des deutschen Karnevals zu sein“, weiß Andreas Wurzbach von der Ski NMS Schladming. „Der Fasching stand in unseren Breiten für den letzten Ausschank von Alkoholika vor der einst sehr strengen Fastenzeit. Der Begriff ,Vaschanc‘ tauchte in diesem Zusammenhang ebenfalls im 13. Jahrhundert auf. Der Name Fasching wird vor allem in Bayern, Österreich und Sachsen gebraucht.“

