Krampus ist ein guter Mann

SCHLADMING Die Zores Pass übergab am Freitag in der Talbachschenke den Spendenerlös ihres 1. Benefiz Krampuslaufs an heimische Familien.

Trotz einiger Hürden war es der Zores-Pass gelungen, am 5. Dezember rund um die Talbachschenke einen tollen Krampusrummel zu organisieren. Die vielen Besucher kamen voll auf ihre Kosten, der Nikolaus und seine Engerln verteilten rund 300 Nikolaussackerl und vor den Krampussen musste niemand Angst haben, sondern bekam sogar Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. „Es war ein Krampuslauf für die Familien. Wir waren selbst vom Erfolg überrascht, daher konnte leider nicht jedes Kind vom Nikolaus beschenkt werden“, erklärte Marc Bauer von der Zores-Pass. „Alle Krampus-Passen haben sich vorbildlich an unsere Vorgaben gehalten, alle behördlichen Auflagen wurden erfüllt und wir hatten großartige Unterstützung durch Familie Seebacher, die Wirte der Talbachschenke, Gregor und Mike, sowie viele freiwillige Helfer, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken möchten.“ „Der Krampustag gehört bei uns zum Brauchtum und das muss gepflegt werden. Daher waren wir sofort vom Konzept der Zores-Pass begeistert und bereit, sie zu unterstützen. Noch dazu, weil es einem guten Zweck diente“, bekräftigte Wirt Gregor Sablatnig. Beim Krampusrummel gab es keinen Eintritt, für freiwillige Spenden waren Boxen aufgestellt worden und auch etliche heimische Betriebe zeigten sich großzügig. Der Erlös in Höhe von € 4.300,- geht zur Gänze an heimische Familien.