Krenn gewinnt Challenge-Serie

Der Mountainbike-Profi Wolfgang Krenn aus Weißenbach bei Liezen demonstrierte bei der „Mountainbike Challenge 2016“ seine einsame Klasse in diesem Teilnehmerfeld. Acht Bewerbe standen bei dieser Wettkampf-Serie am Programm, die fünf besten kamen in die Wertung.

Der am 27. August 30 Jahre jung gewordene Weltklasse-Athlet auf dem Rad entschied nicht weniger als vier Rennen für sich und wurde nur durch Defekte zwei weitere Male an weiteren Triumphen gehindert…

