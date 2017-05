Lange Löffel und edles Gefieder

ÖBLARN Der Kleintierzuchtverein ST 23 Dachstein/Tauern lud zur alljährlichen Schau nach Öblarn. Hühner, Enten, Gänse, Meerschweinchen und Kaninchen aller Größen und vieler Rassen waren zu sehen.

Das geschäftige Krähen und Schnattern ist schon am Eingang zu hören. In den Ausstellungsgehegen sind insgesamt vier Meerschweinchen-, zwölf Kaninchen- und 30 Hühnerrassen zu sehen. Dazwischen aufgeregte Kinder, die ihren Eltern erklären, warum sie unbedingt ein Hasenbaby brauchen, interessierte Tierhalter, die ihren Bestand aufstocken wollen und erklärende sowie fachsimpelnde Züchter – die Kleintierschau in Öblarn war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. „Am frühen Nachmittag waren wir nahezu ausverkauft“, freut sich Franz Scharzenberger aus Rohrmoos, der Obmann des Kleintierzuchtvereins ST 23 Dachstein/Tauern. Er weist darauf hin, dass vergangenen Sonntag mehr als 30 Aussteller ihre Tiere präsentierten. „Es waren sogar Gastaussteller aus der Südsteiermark dabei. So konnten wir noch mehr unterschiedliche Rassen, Farben und Größen anbieten“, ergänzt der Obmann.

