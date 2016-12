Last-Minute-Geschenke

HAUS/ENNSTAL Wer etwas Nützliches und Originelles als Geschenk für Babys, Kids, Erwachsene oder einfach für sich selbst sucht, wird mit Sicherheit im neuen Shop „HANDARbeiT“ von Babsi Reiter in der Kirchengasse fündig. Der nach Eigendefinition „nähsüchtigen Babsl“ macht es Riesenspaß, kreative Unikate aus unterschiedlichen Stoffen herzustellen. Von der Idee bis hin zum fertigen Endprodukt erledigt sie alles selbst und so entstehen Wende-Beanies, Hosen, Stirnbänder, Taschen für alle erdenklichen Inhalte wie Globuli, Tabak, Kosmetikprodukte, Windeln, und, und, und … Babsl fertigt ihre Unikate auch nach den Wünschen ihrer Kunden an. Mit dem Shop hat sie sich einen Traum erfüllt und dank der tatkräftigen Unterstützung von Familie, Freunden und der Marktgemeinde Haus konnte sie schon zahlreiche Besucher in ihrem Nähatelier begrüßen.

Die regulären Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Freitag und Samstag von 16 bis 18 Uhr, im Internet sind viele Bilder ihrer Nähereien und Infos zur Kontaktaufnahme auf Facebook unter HANDARbeiT zu finden.