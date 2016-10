Latschenkiefer – heimisch und hochwirksam

Latschenkieferöl ist eine Wohltat für verschleimte Bronchien, regt, auf der Haut eingerieben, die Durchblutung an und lockert verspannte Muskeln. Die Wirkstoffe der heimischen Heilpflanze haben es in sich.

Sie trotzt Wind und Wetter, überlebt unter meterdicken Schneedecken und prägt unsere Gebirgslandschaft: die Latsche oder auch Bergkiefer genannt, steht schon seit Jahren unter Naturschutz. Es dürfen lediglich die Zweige geerntet werden und das nur, wenn besondere Auflagen und Genehmigungen erfüllt werden. Meist sind es die Betreiber einer Latschenkieferbrennerei, die solche Vorzüge genießen und aus dem Mini-Baum wertvolle Produkte gewinnen können. „Darunter ist sicherlich das aromatisch riechende Latschenkieferöl mit all seinen tollen Wirkstoffen am bekanntesten“, weiß Katharina Warter, Tochter vom Mandlberggut in Radstadt, mit hauseigener Latschenkieferbrennerei.

Vorkommen und Aussehen

Die Latschenkiefer ist jedem, der in den Bergen und Wäldern Österreichs unterwegs ist, bekannt. Der etwa zwei bis fünf Meter hohe Nadelbaum hat eine schuppige, braun-schwarze Rinde und immergrüne Nadeln. Er trägt männliche Blüten, welche gelb gefärbt sind, sowie weibliche Blüten, die rötlich schimmern. Umgangssprachlich sind uns die Blüten als Zapfen bekannt. Die Latschenkiefer gehört, wie der Name schon sagt, zu den Kieferngewächsen und gedeiht im Gebirge Mittel- und Südeuropas.

Inhaltsstoffe und Wirkung

Das ätherische Öl, das aus den Nadeln gewonnen wird, setzt sich vorwiegend aus den Substanzen 3-Caren, alpha- und beta-Pinen, beta-Phellandren und Limonen zusammen. Inhaltsstoffe, die wir uns nicht beim Namen merken werden, jedoch sollte uns deren Wirkung, gerade jetzt bei nahendem Winter, in Erinnerung bleiben: Inhaliert wirkt das Latschenkieferöl schleimlösend. Eine Wohltat für verschleimte Bronchien. Die Inhaltsstoffe machen das Bronchialsekret nämlich dünnflüssiger und fördern gleichzeitig den Abtransport aus den Atemwegen. Zudem hemmt das Öl das Wachstum von Bakterien. Wer also das nächste Mal von Schnupfen und verschleimten Husten geplagt wird, kennt nun ein wirksames Mittel im Kampf gegen jede Erkältung.

Latschenkieferöl kann aber auch äußerlich angewendet werden. Trägt man es auf die Haut auf, so spürt man sogleich den wärmenden Effekt, der die Durchblutung der Haut anregt. Zudem können verspannte Muskeln gelockert und Rückenschmerzen oder gar Gelenkschmerzen gelindert werden. „Hierbei empfiehlt es sich, eine Latschenkiefersalbe anzuwenden. Beim Latschenkieferöl muss man außerdem aufpassen, dass man nur naturreines ätherisches Öl verwendet und keine natur-

identen Öle. Des Weiteren sollte man sehr sparsam mit dem naturreinen Latschenkieferöl umgehen“, weiß Katharina Warter, Spezialistin auf dem Gebiet der Latschenkieferprodukte.

Produkte und Informationen

Damit man die heilenden Wirkstoffe der Latschenkiefer voll und ganz auskosten kann, ist es ratsam, sich von einen Experten beraten zu lassen. Experimente sind gerade bei ätherischen Ölen nicht empfehlenswert und wer auf höchste Qualität und Naturbelassenheit Wert legt, ist auf dem Mandlberggut in Radstadt auf alle Fälle richtig. „Die Destillation aus Latschenkiefern und die Zubereitung unserer naturnahen Produkte sind sehr zeitaufwendig und daher werden nur Kleinstmengen hergestellt. Da unsere Latschenkieferbrennerei jedoch seit vielen Jahren besteht und wir über umfangreiches Wissen verfügen, können wir beste Qualität garantieren. Unsere Produkte entwickelten sich mit der Zeit immer weiter. Somit haben wir mittlerweile eine ziemlich große Produktauswahl und etwas Passendes für jedes Weh-Wehchen“, ergänzt Katharina Warter.

Interessierte können am Mandlberggut in Radstadt an einer Führung in der hauseigenen Latschenkieferbrennerei und Schnapsbrennerei teilnehmen und alles über die Erzeugung der Naturprodukte aus heimischen Pflanzen und Früchten erfahren. Nähere Informationen dazu unter www.mandlberggut.com

Eva-Maria Nagl