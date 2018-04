Laufen: Richtiger Einstieg im Frühling

Viele Läufer starten voller Tatendrang ins Frühjahr. In unserem Special dreht sich alles um den richtigen Einstieg in diese Sportart. Ein Experte verrät, was es beim Start in die Laufsaison zu beachten gilt.

Wenn Flora und Fauna aus dem Winterschlaf erwachen, zieht es auch uns Menschen wieder verstärkt in die Natur und zu sportlichen Aktivitäten. Nachdem jedoch viele während der Wintermonate weniger aktiv waren, gibt es ein paar Punkte zu beachten, um den Sport richtig auskosten zu können. „Leider sind einige Menschen nach dem Winter weniger an Bewegung gewöhnt, da viele in den kalten Monaten mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Deshalb sollte man im Frühling langsam mit der Wiederaufnahme von sportlichen Betätigungen beginnen“, weiß Fitnesstrainer Markus Kahr. Genau jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem viele mit dem Laufen anfangen wollen. „Längere Tage und warme Temperaturen machen die Frühjahrsmonate besonders für Einsteiger attraktiv. Und wer jetzt diese ideale Gelegenheit für den Laufeinstieg nutzt, der wird in ein paar Wochen bereits große Fortschritte sehen“, fügt Markus hinzu.

