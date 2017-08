ÖBLARN Am 2. September stehen Laufen, Nordic Walking und Spazieren am Programm – eine Aktion für das Berghaus und eine Danksagung für den unermüdlichen Einsatz an freiwillige Helfer und Einsatzkräfte.

Die Bilder sind noch sehr präsent und unzählige Einsatzkräfte und freiwillige Helfer spüren bis heute die Strapazen der nicht enden wollenden Arbeitsstunden nach den Unwettern Anfang August. Ein Bild der Zerstörung hat sich in den Medien auf traurige Weise etabliert und besonders eingeprägt: Das halb weggerissene und teilweise eingestürzte Berghaus in der Walchen. Höchstwahrscheinlich wurde ebenso eine Hochzeitsgesellschaft durch den unermüdlichen Einsatz der FF Öblarn vor einer menschlichen Tragöde bewahrt. Grund genug, um aktiv zu werden, DANKE zu sagen und sich solidarisch zu zeigen. Darum heißt es am 2. September in Öblarn: Laufen und spazieren für den guten Zweck. Ob das vom Unwetter schwer beschädigte Berghaus des Alpenvereins im Walchengraben saniert werden kann, steht noch nicht fest. Aber seine Rettung hat viele Unterstützer und daher veranstaltet eine Initiative rund um die Gemeinde Öblarn einen Benefizlauf, bei dem Geld für das Berghaus gesammelt werden soll. Die Idee ist ganz einfach: Für eine Mindestspende in der Höhe von € 5,- starten Läufer, Nordic Walker, Spaziergänger und jeder, der sich gerne zu Fuß bewegt, beim Gewerbegebiet Niederöblarn. Der Startschuss fällt um 17.30 Uhr. Die Gruppe wird sich Richtung Ortskern Niederöblarn in Bewegung setzen und über die Alte Landesstraße direkt nach Öblarn gehen. Nach einer Schleife im Ort endet die Strecke nach ca. 5 km bei Schönwetter am Hauptplatz, bei Schlechtwetter in der Veranstaltungshalle. Dort soll bei Musik, kühlen Getränken und Gegrilltem erholt und gemütlich zusammen gesessen werden. Es gibt keine Zeitnehmung und keine Startnummern – nur die 5000 Meter für den guten Zweck. Es geht laut den Initiatoren lediglich darum, sich gemeinsam zu bewegen, um etwas zu bewegen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jedoch bitten die Veranstalter eine E-Mail an oeblarn5000@gmx.at zu senden, um die Teilnehmeranzahl einschätzen zu können. Sollte das Berghaus nicht zu retten sein, kommt das Geld dem Hilfsfonds für Unwetterschäden zugute, der für die Region Donnersbach, Irdning und Öblarn eingerichtet wurde. Der ÖAV hat zudem ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN AT67 3811 3000 0021 7117. Die Veranstalter freuen sich auf alle, die sich spontan und solidarisch für eine guten Zweck auf den Weg von Niederöblarn nach Öblarn machen.

Eva-Maria Nagl