Laut für die Leisen – stark für die Schwachen

SCHLADMING Hunderte engagierte Biker nehmen alljährlich an der Harley-Davidson Charity-Tour teil – am Montag, dem 13. August, machte der Tross in Schladming Station.

Gestartet wurde am Freitag in Wien, dann ging es weiter nach Graz, Kärnten, Lienz und am Montag über den Großglockner nach Schladming. An jeder ihrer vielen Stationen wurden die Biker mit großem Hallo empfangen und die Brieftaschen gezückt. Das ganze Team arbeitet ehrenamtlich, sämtliche Einnahmen kommen dem guten Zweck zugute.

