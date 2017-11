Lehrling der Zeit – Wertigkeit damaliger Lebensmitteln neu aufgetischt

In der Nachkriegszeit lag ein Großteil Europas in Trümmern. Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch in Salzburg seine Spuren. Pongauer Filmemacher halten nun in einem Projekt fest, wie unsere Vorfahren diese karge Zeit überlebten und ziehen Parallelen zur heutigen Lebensmittelkultur. Ein Film, der unter die Haut geht und gleichzeitig die Wertigkeit von Lebensmitteln ins Zentrum rückt.

Hunger. Unterernährung. Trauer und Leid. Frauen, deren Männer im Krieg gefallen sind, kämpfen um das Überleben der ganzen Familie. Jeder Fleck freier Boden wird zum Anbau genutzt, um sich selbst zu versorgen. Kinder, die nicht in die Schule, sondern zur Arbeit gehen, um ein kleines bisschen zum Überleben der Familie beizutragen. Und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Pongau in der Nachkriegszeit. Einige unter uns kennen Geschichten aus dieser prägenden Zeit durch Erzählungen von Groß- und Urgroßeltern oder aus Chroniken. Letztere waren ebenso die Grundlage für ein besonderes Filmprojekt, das gerade im Entstehen ist. „Wir haben Chroniken durchstöbert und aus vier Geschichten eine neue für die Familie Windhager aus unserem Film zusammengestellt. Es handelt sich also um wahre Begebenheiten. ‚Der Lehrling der Zeit’ ist ein Aufklärungsfilm über die Nachkriegszeit oder besser gesagt, eine ‚Dokufiktion’, eine Dokumentation mit fiktionalem Inhalt“, erklärt Rudolf Pichler aus Kleinarl, der sich im Film selbst spielt und als Koch in das Jahr 1945 zurück reist, um sein Handwerk auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Bei dieser Zeitreise erfährt Rudi, wie damals gekocht und traditionell produziert wurde und lernt, den Wert regionaler Lebensmittel neu zu schätzen.

