Leitspital Stainach – viele Fragen, wenig Klarheit

STAINACH Ein Leitspital für die gesamte Nord-West-Steiermark soll im Zentrum des Bezirks Liezen und zwar in Stainach errichtet werden. So weit, so gut, allerdings seit Jahren nichts Neues. Nach einer Volksabstimmung und politischem Vorwahlkampf-Hick-Hack haben sich schon recht früh die Befürworter und die Gegner in Stellung gebracht. Ob in Bürgerinitiativen oder offenen Bürgerdiskussionen, ob in Medien oder politischen Landschaften, man bezichtigt sich gegenseitig der Inkompetenz, um es vorsichtig auszudrücken.

Einen Spitalskomplex in die Obersteiermark zu setzen, war zu Beginn, also vor rund sechs Jahren, schon eine Sensationsmeldung. Die Euphorie war groß, speziell in den damals zur Diskussion stehenden Gemeinden. Wie oft kommt es vor, dass die öffentliche Hand derartige Großprojekte angeht? In der heutigen Zeit so gut wie nie. Die Fertigstellung des Leitspitals war jedenfalls für 2025 geplant, was ja ohnehin nicht mehr gehalten werden kann.

