Leitspital: Viele Fragen geklärt, viele noch offen

STAINACH Befürworter und Gegner des geplanten Leitspitals trafen vergangenen Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion aufeinander. Die Überraschung des Abends: Das Land zieht eine medizinische Fachhochschule in Rottenmann in Erwägung.

Warum werden die bestehenden drei Krankenhäuser durch ein Leitspital ersetzt? Wie sieht die konkrete Nachnutzung der zu schließenden Häuser aus? Wird die medizinische Versorgung im Bezirk verschlechtert? Welche Fachärzte werden in den geplanten Gesundheits- und Facharztzentren zu finden sein und woher kommen sie? Wann werden diese Zentren realisiert? Diese und viele weitere Fragen wurden bei der Podiumsdiskussion der Kleinen Zeitung gestellt und von Landesrat Christopher Drexler – zumindest teilweise – beantwortet. Ebenfalls am Podium standen FP-Gesundheitssprecher Arnd Meißl, der Rottenmanner Bürgermeister Alfred Bernhard sowie der Schladminger Mediziner Georg Fritsch. Sie begründeten ihre Haltung zum Leitspital, taten ihren Ärger kund und beantworteten an sie gerichtete Fragen. Nicht am Podium standen Vertreter der SPÖ und der Bürgerinitiative BISS. „Bei der SPÖ gab es terminliche Probleme, ‚BISS‘ ist erst wieder nach der Volksabstimmung zu Gesprächen bereit“, erklärte Moderator Ernst Sittinger. Dieses ist, wie erwartet, zahlreich erschienen. Das Volkshaus war bis zum letzten Platz gefüllt.

