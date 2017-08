Lemmerer siegt um Wimpernschlag

Beim Skiroller-Bewerb „Skate the Ring“ am Salzburgring über 51,06 Kilometer, der gleichzeitig auch als Österreichische Meisterschaft gewertet wurde, siegte der Bad Mitterndorfer Nordische Kombinierer Harald Lemmerer in einem wahren Fotofinish. Denn mit seiner Zeit von 1:32,11.86 Stunden lag er lediglich um 13 Hundertstelsekunden vor dem Deutschen Lars Hänel aus Oberwiesenthal und nur 33/100 vor dem Salzburger Bernhard Tritscher aus Saalfelden. In der Schülerklasse über 4,25 km siegten Anna-Maria Schrempf und Paul Walcher vom WSV Ramsau, sowie Selina Heigl (USC Altenmarkt) in ihren Klassen, in der Kategorie Jugend blieben Witta Walcher und Anders Veerpalu (beide WSV Ramsau) über 8,51 km erfolgreich.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 30. August 2017!