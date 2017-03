Lionsclub Pongau Höch Altenmarkt unterstützt Bolivien

ALTENMARKT Scheckübergabe an Pater Klaus Laireiter für den guten Zweck

Kürzlich wurde vom Lionsclub Pongau Höch in Altenmarkt ein Scheck in Höhe von € 3.000,- an Pater Klaus Laireiter übergeben. Das Geld geht an die Hilfsorganisation „para ninos“ in Bolivien. Pater Klaus Laireiter war viele Jahre Pfarrer in Eben im Pongau und leitet nun eine Pfarre in Wels. Vor etlichen Jahren wurde er als Missionar in Bolivien auf das Leid der Kinder in diesem Land aufmerksam und engagierte sich mit großem Einsatz für eine medizinische Betreuung vor Ort sowie die Möglichkeit des Schulbesuchs. Inzwischen ist sein Projekt zu einer stattlichen Größe herangewachsen und wird von zahlreichen Freunden, Privatpersonen, Organisationen und auch Ärzten tatkräftig unterstützt. Unter anderem spendet auch der Lionsclub Pongau Höch regelmäßig seit einigen Jahren an die Organisation „para ninos“, um den Kindern in Bolivien zu helfen.