Lisa, die Tochter von Martina Baumann und Harry Auritsch, erblickte am 2. November im LKH Rottenmann das Licht der Welt. Sie brachte dabei 3530 g auf die Waage und war 53 cm groß. Die Freude war nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei ihrer großen Schwester Hannah riesengroß. So wurde beim ersten offiziellen Fototermin erst mal so richtig schön gekuschelt. Die vierköpfige Familie ist in Liezen zu Hause.

