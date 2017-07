Lösung für Abbau „Weiße Wand“ wird angestrebt

Öblarn Die Wogen gingen hoch, als bekannt wurde, dass der Abbau der „Weißen Wand“ aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten in Vollbetrieb gehen soll.

Geplant war, den Abtransport über die Walchenstraße beziehungsweise durch den Ortskern zu führen. 20 Lkw-Vollfahrten täglich wurden bereits behördlich genehmigt. „Rechnet man die Leerfahrten dazu, würde das bedeuten, dass alle 15 Minuten ein Lastwagen durch den Ort fährt“, so ein ansässiger Gastwirt. Bei der in der Vorwoche stattgefundenen Gemeinderatssitzung zeigte man sich nun aber um eine beidseitige Lösung bemüht. Elf Familien haben sich seit der Bürgerversammlung, die Mitte Juni zu dieser Thematik abgehalten wurde, schriftlich an die Gemeinde gewandt, um ihrer Besorgnis Ausdruck zu verleihen. Zudem wurde an Bürgermeister Franz Zach eine Liste mit 379 Unterschriften überreicht, auf der sich die Unterzeichneten gegen das derzeit vorgesehene Verkehrskonzept aussprachen. Der einhellige Tenor: Sollte das Vorhaben wie besprochen durchgesetzt werden, würde die derzeit gute Lebensqualität der Öblarner Gemeindebürger durch das verstärkte Lärm- und Emissionsaufkommen nachhaltig zunichte gemacht. Die Kinder wären auf ihrem Weg zur Schule oder ins Schwimmbad massiv gefährdet, eine Abwanderung der Bevölkerung und der Betriebe wird befürchtet. Dazu kommt die Angst vor Einbußen im Tourismus und Wertverminderung der Häuser. Eine Alternativlösung des Verkehrskonzeptes wird deshalb vehement gefordert.

